Le taux du LEP restera "très supérieur à l'inflation" au 1er février

Le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau au Forum économique de Davos, en Suisse le 23 mai 2022 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Le taux de rémunération du Livret d'épargne populaire (LEP), actuellement fixé à 6%, demeurera "très supérieur à l'inflation" au 1er février, date de sa prochaine révision, a indiqué jeudi le gouverneur de la Banque de France.

François Villeroy de Galhau va proposer "dans les prochains jours" au ministre de l'Economie et des Finances "le nouveau taux applicable à compter du 1er février et ce chiffre sera très supérieur à l’inflation", a-t-il indiqué sur France 2. En décembre, l'inflation a atteint 3,7% sur un an, selon une première estimation de l'Insee qui doit être confirmée vendredi.

Fixé à 6% depuis le 1er août 2023, le taux de rémunération du LEP est révisé tous les six mois et pourrait baisser au 1er février alors que l'inflation a ralenti à la fin de l'année 2023.

Détenu par 10,7 millions de Français, le LEP est réservé aux épargnants les plus modestes, qui peuvent y déposer jusqu'à 10.000 euros - un plafond relevé de 2.300 euros en octobre 2023.

Alors que l'inflation a parfois renoué en 2022 et 2023 avec des niveaux inédits depuis les années 1980, la Banque de France a recensé 1,8 million de nouveaux LEP ouverts entre janvier et octobre 2023. Au total, près de 19 millions de Français seraient éligibles à l'ouverture d'un LEP, selon le fisc.

Jeudi matin, François Villeroy de Galhau a par ailleurs confirmé que le taux du Livret A, autre placement très populaire à la rémunération garantie, resterait fixé à 3% jusqu'à la fin janvier 2025.

"C’est un taux de plus en plus intéressant puisque l’inflation va passer sous les 3% d’ici quelques mois" et possiblement "avant la moitié de l'année 2024", a-t-il observé.

"Au passage", a poursuivi le gouverneur, le maintien dans la durée du taux de rémunération du Livret A à 3% "a permis de relancer le logement social", que les fonds du Livret A financent largement.

"La production de prêts au logement social a augmenté de 9% l’an dernier", s'est-il réjoui.