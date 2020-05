Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le taux de reproduction du coronavirus inférieur à 1 sur la majeure partie de la France, selon Véran Reuters • 28/05/2020 à 18:12









LE TAUX DE REPRODUCTION DU CORONAVIRUS INFÉRIEUR À 1 SUR LA MAJEURE PARTIE DE LA FRANCE, SELON VÉRAN PARIS (Reuters) - Le taux de reproduction du coronavirus est désormais inférieur à 1 sur la majeure partie du territoire français, soit le seuil en deçà duquel une personne contaminée contamine à son tour moins d'une personne, entraînant de fait un recul de l'épidémie, a déclaré jeudi le ministre de la Santé, Olivier Véran. "C'est le cas aujourd'hui sur la majeure partie du territoire et on peut alors considérer que l'épidémie régresse", a-t-il dit lors de la présentation de la phase 2 du processus de déconfinement de la France. Le ministre a par ailleurs indiqué que le taux de positivité des tests virologiques PCR n'était plus que de 1,9%. "Il était bien supérieur pendant la phase épidémique, près de dix fois supérieur à ce taux de 1,9%", a-t-il relevé, ajoutant que la France n'était "pas du tout" à saturation de ses capacités de tests de dépistage de la présence du SARS-CoV-2. (Nicolas Delame et Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

