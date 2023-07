Le tatouage d’une joueuse fait polémique en Argentine

Elle a choisi son camp.

Yamila Rodriguez, attaquante argentine, a fait parler d’elle ce lundi. Non pas pour le match de l’Argentine, qu’elle et ses coéquipières ont d’ailleurs perdu face à l’Italie (1-0), pour leur entrée dans la compétition. Plutôt pour une affaire de tatouage. À sa sortie de banc, à un quart d’heuredu terme, les fans de l’ Albiceleste ont en effet pu constater que la jambe gauche de Rodriguez affichait deux tatouages : un de la légende nationale, Diego Maradona, et un second, non pas de Lionel Messi, mais de Cristiano Ronaldo.…

GD pour SOFOOT.com