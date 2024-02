Le tassement des grilles de salaires affecte la croissance de près d'1 PME sur 5 (étude)

( AFP / MYCHELE DANIAU )

Le tassement des grilles de salaires dû aux hausses récentes répétées du SMIC affecte 34% des PME/TPE, dont la moitié estime que cela freine leur croissance, selon une étude publiée mardi par Bpifrance Le Lab et Rexecode.

Le SMIC a été augmenté à de multiples reprises depuis 2022, en raison d'une inflation inédite depuis vingt ans, liée initialement à la guerre en Ukraine.

Les entreprises n'ont pas toutes pu répercuter ces hausses sur les salaires situés au voisinage du SMIC, créant un tassement des salaires.

Selon l'étude, 49% se disent concernées par ce tassement: pour 34%, cela concerne toujours certains ou la plupart de leurs collaborateurs, 15% ayant déjà effectué une revalorisation immédiate.

Plus des deux tiers des dirigeants de TPE/PME rémunérant des salariés au voisinage du SMIC déclarent avoir restreint les augmentations de salaires de ces derniers, ou s'être sentis limités dans ces augmentations.

Les deux principales raisons invoquées (par 54% d'entre eux) sont le manque de marge financière et la perte d'allègements de cotisations patronales, puisque ceux prévus au niveau du SMIC décroissent avec l'augmentation du salaire.

Au total, 34% des patrons interrogés décrivent des situations de "trappes à bas salaires", et 54% d'entre eux, c'est-à-dire 17% des répondants, affirment que cette situation crée un frein à la croissance de leur entreprise, mineur (21%), modéré (19%) ou important (15%).

"Ce résultat n'est pas négligeable", souligne Philippe Mutricy, directeur des Etudes de Bpifrance.

Ce baromètre trimestriel montre par ailleurs une légère amélioration des situations de trésorerie des PME/PME, des délais de paiement des clients qui se réduisent un peu, comme les difficultés d'accès au crédit.

En revanche, l'investissement est attendu en net ralentissement cette année: 51% des dirigeants comptent investir (-1 point sur le trimestre), et le solde d'opinion sur les montants investis chute de 7 points.

Les perspectives de demande dégradées préoccupent désormais 45% des dirigeants (+2 points sur le trimestre et +8 sur un an), rejoignant presque les inquiétudes sur le recrutement (47% mais en baisse de six points).

"Le scénario qui prime aujourd'hui, malgré le ralentissement actuel, est celui d'un rebond en cours d'année, notamment grâce au phénomène de désinflation qui s'est installé ces derniers mois", résume M. Mutricy.

L'étude a été réalisée à partir de 1.016 réponses de chefs d'entreprises reçues de 5 au 14 février.