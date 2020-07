Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le TAS annule la suspension de Manchester City Reuters • 13/07/2020 à 15:05









Le TAS annule la suspension de Manchester City par Matthieu Cointe (iDalgo) Manchester City va pouvoir disputer la Ligue des Champions ! Le Tribunal arbitral du sport de Lausanne a levé la sanction du dauphin de Premier League ce lundi. Le 14 février dernier, l'Instance de contrôle financier des clubs de l'UEFA (ICFC) avait suspendu City pour deux ans de toute compétition européenne (2020-2021 et 2021-2022) et réclamait une amende de 30 M€, considérant que le club avait enfreint les règles du fair-play financier. Il lui était reproché d'avoir surévalué des contrats signés avec des sponsors liés au groupe Abu Dhabi United, également détenu par le propriétaire de City, sur la période 2012-2016. Le TAS a donné raison aux Skyblues et a réduit l'amende à 10 M€. Assuré de terminer 2ème de Premier League, Manchester City sera bien en Ligue des Champions la saison prochaine.

