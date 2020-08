Le talent de Badiashile

Lors des deux premiers matchs de la saison, Benoît Badiashile a été étincelant : buteur face à Reims pour offrir le point du nul à Monaco la semaine dernière (2-2), le défenseur de 19 ans a remis ça face à Metz dimanche, cette fois pour filer trois points à son équipe (0-1). Plus encore que l'aspect comptable, c'est le symbole qui marque, car Badiashile est peut-être en train de s'imposer comme le patron du nouveau Monaco.

BB flingueur

Un contrôle en extension et une frappe en finesse au fond des filets contre Reims la semaine passée (2-2), puis une praline de volée en lucarne face à Metz dimanche (0-1) : la manière et le compteur pourraient être ceux d'un attaquant, et pourtant, ils sont bel et bien ceux de Benoît Badiashile, auteur de deux buts lors des deux premiers matchs de la saison, et devenu à ce titre meilleur buteur d'un AS Monaco qui bégaye encore son football. Mais au-delà de la simple réalité statistique, vouée à s'estomper avec le temps (du moins, on l'espère pour les hommes de Niko Kovac), une symbolique plus forte colle aux deux réalisations et aux pompes de l'homme fort de Monaco. Désormais quasi-indiscutable en charnière centrale à même pas vingt ans, le grand ado du club de la Principauté est surtout en passe de s'imposer comme un vrai patron. Presque un aboutissement logique.Il y a tout d'abord un début de saison tonitruant, ponctué donc de deux buts décisifs, pour le nul face à Reims le 23 août (2-2) et pour la victoire contre Metz dimanche (0-1). De l'autre côté du terrain, en défense, Badiashile a également été performante, sans être forcément étincelant : en compagnie du nouveau venu Disasi, lui aussi très jeune (21 ans) et lui aussi buteur, face à Reims, le natif de Limoges forme une charnière solide et essentielle pour Monaco. Certes, elle reste encore perfectible, parfois fébrile, et le club de la Principauté aurait pu en pâtir face à Metz de la même façon qu'il en avait pâti face à Reims en concédant trop d'occasions issues d'erreurs individuelles. Reste que sans Badiashile, Monaco aurait probablement davantage subi défensivement : juste dans le placement, solide dans le duel et précis dans la relance, notamment face à Metz, le grand BB de Monaco a rappelé pourquoi il était l'un des défenseurs les plus talentueux de sa génération.