Le tacle du lundi - Stéphane Guy, une voix à part

Un commentaire de sport est la bande de son des exploits. Comment peut-on imaginer le deuxième but de Zidane lors de la finale 1998 sans les mots de Thierry Roland ? Comment peut-on oublier le décompte de Patrick Chêne annonçant la perte du Tour de France 1989 de Laurent Fignon ? Comment peut-on revoir l'expulsion de Zidane en 2006 sans les lamentations de Thierry Gilardi ? « Un jour, Marie-José Pérec m'a dit : Tes commentaires sont indissociables de mes courses. Finalement, j'ai écrit la musique et tu étais mon parolier », nous avait expliqué Patrick Montel en juillet 2018. Pourtant, le commentaire enjoué n'est plus à la mode.

Prenez Stéphane Guy, le journaliste vedette de Canal+ qui accompagne chaque match du dimanche soir de Ligue 1 et les plus grandes affiches de Premier League. Il essuie toutes les semaines un flot de critiques : il est jugé à la fois incompétent, trop grande gueule, trop enthousiaste. Il est vrai qu'il détonne. Longtemps, il a accolé des surnoms à ses joueurs préférés : « Sa Majesté Van Persie », « l'infernal Wayne Rooney », « le golden boy Anthony Martial », « Mbappé, le génie français ». Il garde les mêmes gimmicks à chaque match : « XX minutes de bonheur en plus », à chaque annonce du temps additionnel. Il commente avec une ironie grinçante, pointant les absurdités, incohérences et les réalités de notre Ligue 1. On est souvent agacé par son commentaire, mais

... Lire la suite sur LePoint.fr