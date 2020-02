Le tacle du lundi ? PSG : la huitième merveille du monde

Arrêtez tout ! Le Paris Saint-Germain joue mardi un huitième de finale de Ligue des champions. Oui, un huitième de finale. Depuis le mois de décembre, la planète football (français, rassurons-nous) ne pense qu'à ça. La double rencontre contre Dortmund. On scrute les résultats du PSG, l'état du quatuor magique et les performances de l'adversaire allemand. Pour un huitième de finale. On anticipe le dispositif tactique. Depuis janvier, les débats médiatiques accouchent d'un tas de questions : faut-il faire souffler Mbappé (début janvier) ? Faut-il le faire jouer tous ses matchs pour ne pas casser sa confiance ? et son ego ? (fin janvier) ? Faut-il le faire jouer pour qu'il ne perde pas son rythme (début février) ? Faut-il mettre sous coffre-fort la pépite Neymar pour qu'elle évite toute blessure avant le choc (début, mi, fin janvier et février) ? Tout ça pour un huitième de finale de Ligue des champions. On imagine les mêmes questionnements à Liverpool, Madrid ou Turin. « Avis à la population, notre club joue un huitième de finale de Coupe d'Europe. Cristiano Ronaldo doit-il arrêter de faire ses 3 000 abdos par jour ? »Au vu de la faiblesse du niveau de la Ligue 1 et de l'absence de concurrence, le PSG ne peut en effet pas faire du Championnat de France l'alpha et l'oméga de sa saison. Rendez-vous est donc donné chaque mois de février, quand le club de la capitale se teste face à des équipes de son calibre. Et chaque année,...