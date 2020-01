Le tacle du lundi ? PSG : la complainte de Thomas Tuchel

Dans un dessin animé resté fameux, un petit poussin noir, malchanceux, poussait systématiquement un cri désespéré : « Trop injuste !? » Dans une époque qui aime les remakes, remercions la Ligue 1 Conforama et le Paris Saint-Germain d'avoir trouvé un nouveau Calimero : Thomas Tuchel. « Trop injuste », la vie d'entraîneur du PSG. Cette semaine, l'Allemand s'est plaint de la qualité « horrible » de la pelouse de Reims en demi-finale de la Coupe de la Ligue ? le club de la capitale a tout de même survolé la rencontre. Pauvre petit bonhomme. Dimanche, L'Équipe rappelait que le technicien parisien avait le blues du dimanche soir : son équipe est trop souvent programmée sur la case dominicale. « Dormir bien, c'est la meilleure chose pour récupérer, c'est prouvé. Mais on ne dort jamais. Le faire une fois [jouer à 21 heures, NDLR], OK, mais le faire quatre fois en deux semaines, aller au lit à 3, 4, 5 heures du matin, c'est dur, honnêtement. » Pauvre petit bonhomme. Fin décembre, il réclamait six changements dans une même rencontre, car les joueurs étaient épuisés par le rythme infernal du calendrier. Pauvre petit bonhomme. On se souvient de ses critiques contre le jeu trop rugueux des adversaires du PSG qui osaient tacler ses pépites Mbappé ou Neymar. Pauvre petit bonhomme.Enfin, pauvre? Rappelons tout de même que Thomas Tuchel est à la tête d'un effectif qui compte près d'une trentaine de joueurs sous contrat et qui...