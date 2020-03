Le tacle du lundi - Pourquoi l'OM est-il si ennuyant ?

Le football s'est toujours divisé en deux clans : les romantiques et les comptables. Les premiers aiment le jeu, la flamboyance, et parfois la défaite si elle est belle. Les seconds sont cliniques, froids, et ne rêvent que de victoires, quelle que soit la manière. L'Olympique de Marseille d'André Villas-Boas a choisi le camp des pragmatiques. Et ça lui réussit. L'OM n'a plus connu la défaite depuis le mois d'octobre, enchaîne les bons résultats et s'accroche à la deuxième place de la Ligue 1. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour le club qui n'a plus connu la Ligue des champions depuis 2013 - une éternité. Mais à quel prix ?

Avec ce Marseille-là, le beau jeu reste sur le carreau. Droit au but, ou pas tout à fait. Les Olympiens sont tellement solides en défense qu'ils en oublient de marquer. Un but, ça va, deux ou trois, vous n'y pensez pas, les gars ! L'OM a marqué 33 buts en 24 rencontres. Pour un deuxième, cela fait peu. Au-delà de ces comptes d'apothicaires, ce sont les prestations qui effraient. D'abord, contre Angers, puis Bordeaux, ensuite, Saint-Étienne et, enfin, Toulouse (dernier de L1), les coéquipiers de Dimitri Payet ronronnent et endorment leur public. La faiblesse technique, la timide animation offensive et le manque de créativité rendent les matchs de l'OM peu attractifs. Mais cela fonctionne : deuxième du Championnat de France, on vous dit !

