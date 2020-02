Le tacle du lundi ? OL : Aulas-Garcia, en attendant Godot

« Je préférerais être plus apprécié? » Combien sommes-nous dimanche matin, en lisant cette phrase, à avoir avalé notre bol de café de travers ? Ne nous méprenons pas. L'interview de Rudi Garcia publiée dans L'Équipe du 23 février est excellente. Mais les propos tenus par l'entraîneur de l'Olympique lyonnais (doté d'un budget de 300 millions d'euros) ont de quoi interpeller. Le club vit en effet l'une de ses plus mauvaises saisons depuis vingt ans : 7e du classement de Ligue 1 après 26 journées avec seulement 10 victoires et 9 défaites. Pas de quoi, pourtant, inquiéter l'ancien coach du Mans. Voici la suite de sa réponse : « Mais c'est comme ça. C'était différent [son image] quand j'étais à Lille. Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? »Joueur au parcours modeste mais honorable (il a été professionnel à Lille, Caen et Martigues), Rudi Garcia brille plus par son CV d'entraîneur : doublé Coupe-championnat avec Lille en 2011, ce qui lui vaut le titre de meilleur entraîneur français de l'année, double vice-champion d'Italie en 2014 et 2015 avec la Roma et finaliste de l'Europa League en 2018 aux manettes de l'OM. Peu ont fait mieux chez les coachs tricolores. Qu'est-ce qui cloche alors Rudi ?Des statistiques peu glorieusesEntre 2016 et 2019, il s'installe ainsi sur le banc de l'OM, fraîchement racheté par le milliardaire américain Frank McCourt, chargé de piloter le « Champions Project » (être sur le podium...