Le tacle du lundi - Montpellier, héros de la Ligue 1

Laissons tomber les inquiétudes autour du PSG et son orchestre de stars. Oublions le retour au premier plan du « grand attaquant » de l'OM passé de « never been » à « homme providentiel ». Snobons le retour de flamme de l'Olympique lyonnais qui a terrassé les Turinois de la Juve - rien à voir avec le coronavirus. Passons enfin sous silence l'irrégularité monégasque qui retombe dans ses travers. Non, cette semaine, célébrons le sixième de notre Ligue 1. Montpellier a encore brillé ce week-end en corrigeant Strasbourg 3-0. Une défense solide, menée par le vétéran Hilton, et une attaque chirurgicale permettent aux hommes de Michel Der Zakarian de rêver d'Europe.

Le Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) fait plaisir à voir et devrait être un exemple pour de nombreux clubs français. Pourtant, le titre arraché au PSG en 2012 aurait pu faire tourner la tête de l'équipe. En 2017, le décès de son président emblématique, Louis Nicollin, aurait pu faire craindre le pire. Comment survivre après la perte d'un tel personnage charismatique ? Ce club familial et modeste a tenu bon, et même si le classement en fin de saison est rarement à la hauteur des ambitions du club, malgré une sixième place l'an passé, Montpellier accroche les grosses écuries grâce à son état d'esprit.

L'ombre de Loulou

Cette année, Der Zakarian peut s'appuyer sur un trio offensif enthousiasmant : Andy Delort, Gaëtan Laborde et

