Être un téléspectateur assidu de la Ligue 1 devient un sacerdoce. En plus de la relative médiocrité des rencontres, le fan de football doit supporter l'arbitrage vidéo. Instaurée depuis la Coupe du monde 2018, cette technologie devait tout changer, tout corriger, sans dénaturer l'esprit et l'universalité du jeu. Chaque semaine pourtant, la VAR (Assistance vidéo à l'arbitrage) nous prouve le contraire. Au point que ceux qui la défendaient ardemment hier commencent aujourd'hui à douter.

Florilège de cette 11e journée de Ligue 1. Vendredi, lors de Nantes-Monaco (0-1), Wissam Ben Yedder marque et exulte : l'attaquant international français vient d'offrir le deuxième but monégasque. Un soulagement pour le club. Mais l'arbitre de la rencontre, M. Léonard, porte sa main à l'oreille - nouveau geste à la mode. Après quelques minutes de flottement, le but est refusé. La cause ? Une position de hors-jeu de son coéquipier Islam Slimani au début de l'action. L'arbitre assistant n'ayant pas moufté sur un hors-jeu flagrant, l'action a continué de se dérouler : Ben Yedder se procure une occasion, stoppée par le portier nantais Alban Lafont, puis le ballon revient au milieu de terrain, les passes s'enchaînent et le but est marqué. Une quinzaine de passes se déroulent entre le hors-jeu - non signalé - et le but. Le lendemain, bis repetita : lors de Brest-Dijon (2-0), il faut attendre sept minutes pour qu'une décision soit prise sur un

