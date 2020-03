Le tacle du lundi - Ligue 1 et coronavirus : bas les masques !

La France du foot a peur. Non pas du match retour du PSG en Ligue des champions, mercredi. Enfin, si, un peu. Mais actuellement, la crainte des footeux, des institutions et des supporteurs tient en un seul nom : coronavirus. L'épidémie qui touche la planète a eu la peau de plusieurs rencontres de football en Italie et a empêché Mbappé et consorts de répéter leurs gammes face à Strasbourg, à la suite de la découverte d'un important foyer dans le Haut-Rhin.

Rassurons-nous, la Ligue de football professionnelle prend les choses en main - avec des gants ! - et a mis en place des mesures pour contenir les risques : « Les joueurs et l'arbitre central tiendront par l'épaule les "escort kids" à l'entrée des équipes ; après l'alignement des joueurs, ces derniers se disperseront sur le terrain ; les poignées de main entre les entraîneurs, les arbitres et le délégué seront supprimées », peut-on lire dans le communiqué de la LFP. À quand la pause « gel hydroalcoolique », à l'instar de la pause fraîcheur quand il fait très chaud ? Toutes les quinze minutes, les joueurs, les arbitres et les supporteurs pourraient se badigeonner dans une communion fraternelle pour chasser les microbes. On a même le titre de l'opération : « Mettons un carton rouge au coronavirus. »

Sacro-saint principe de précaution

