Le tacle du lundi - Ligue 1 : Bordeaux, qu'as-tu fait de ton passé ?

Le plus important dans le football, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce ne sont pas les trois points, mais l'émotion. La joie de la victoire ; la colère de la défaite. On jubile, on tremble, on se désespère. À Bordeaux, on s'ennuie. Le bilan du club cette saison n'est ni bon ni mauvais. Il est moyen. Comme le classement. Septième, à cinq points de la troisième place. À dix points du barragiste. En cyclisme, on appelle cette position intermédiaire « être en chasse-patate ». Il y a quinze jours, on s'était un peu emballé : les Girondins pointaient le bout de leur nez en haut du classement ; les hommes de Paulo Sousa nous ont vite rassurés avec deux défaites consécutives, dont la dernière à domicile contre Strasbourg (0-1). On n'allait tout de même pas s'enthousiasmer !

Depuis le titre de 2009, les Bordelais enchaînent les saisons banales : jamais au-dessus de la cinquième place, jamais en danger de relégation. Ils traversent le championnat tels des fantômes alternant le moyen, le médiocre et le correct. En septembre dernier, contre un Paris Saint-Germain peu inspiré et décimé, les Girondins n'auront absolument rien montré (4 tirs, dont 1 seul cadré...). Le néant. Au point de se demander : cette équipe a-t-elle un intérêt ?

Stade à moitié vide

Pourtant, l'arrivée d'un fonds d'investissement américain laissait promettre de beaux jours. Las, contrairement au PSG (investissements massifs),

