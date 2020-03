Le tacle du lundi - Football : halte à la trêve !

Vous avez aimé France-Moldavie (2-1), vous avez sans doute adoré Albanie-France ! Comment imaginer plus grande apothéose pour cette phase de qualifications à l'Euro 2020 ? Le suspense était si important ! De quoi vous rappeler vos plus beaux frissons, non ressentis depuis une certaine finale de la Coupe du monde 2018 : souvenez-vous, c'était le 11 juin dernier, les Bleus battaient Andorre au bout du suspense, 4 buts à zéro. Mythique. Non, sans mépris pour les petites équipes - disons-le d'avance -, aucun, comment peut-on imaginer un réel avenir à telle formule de matchs qualificatifs ?

N'oublions-nous pas que le football est - au-delà de la plus brute performance sportive - un spectacle. Que le téléspectateur cocardier, amateur « basique » de football en France, le dénommé « footix », ne s'intéresse à ce sport que tous les deux ans, et ce, pour voir de grandes affiches ! Des France-Angleterre, des France-Italie, voire mieux : des France-Allemagne, non sans se rappeler de grands souvenirs de ces compétitions. Comment ouvrir la passion du football de haut niveau, désormais uniquement ou presque accessible sur des chaînes payantes, à un public non averti, lorsque celui-ci n'a que pour unique occasion de la découvrir en visionnant des matchs totalement déséquilibrés, sans suspense, pauvres techniquement, bref : sans intérêt ?

Il est regrettable, dans cet univers largement focalisé sur le football de

