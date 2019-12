Le tacle du lundi : Euro 2020 ? « Faut pas pleurer comme ça »

On connaît tous le proverbe : « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. » On pourrait ajouter : sauf dans le football français. Ainsi, alors que le tirage au sort de l'Euro 2020 n'a pas épargné l'équipe de France (Allemagne, Portugal et un barragiste dans le groupe F) ont débarqué les traditionnelles Cassandre : le groupe est très difficile ; les Bleus ne vont pas pouvoir monter en puissance ; le système mis en place par l'UEFA est idiot (donc injuste). On a envie de leur chanter du Daniel Guichard : « Faut pas pleurer comme ça » ! Déjà, « pleurer, ça sert à rien ». Puis, les hommes de Didier Deschamps sont champions du monde et abordent, quoi qu'on en dise, le futur championnat d'Europe en favoris. Pourquoi geindre alors que la compétition n'a pas commencé ?Résumons. Il faudrait donc que la France tombe dans le groupe le plus faible pour se roder. Puis, merci d'accorder un huitième pas trop difficile et un quart abordable. Ensuite, les choses sérieuses pourraient commencer. Drôle d'esprit. Quand on prétend à la victoire finale, on doit être capable de battre tout le monde. Une faible équipe ? qu'on présentera comme difficile à battre, car « il n'y a plus de petites équipes » ? comme un mastodonte. Pensons également aux fans de l'équipe de France qui veulent vibrer dès le départ (les matchs seront diffusés sur TF1 et M6) : qui peut dire qu'il a pris son pied lors des France-Suisse (2006),...