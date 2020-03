Le tacle du lundi : et si on arrêtait de critiquer la Ligue 1 ?

Les commentateurs et fans de football n'avaient d'yeux que pour ce match. Liverpool-Manchester City allait enchanter notre dimanche grisonnant. Un choc comme on les aime. Au même moment se déroulait un petit match de Ligue 1 : Nantes-Saint-Étienne. Ce classique de la Ligue 1 (18 titres de champion de France vous contemplent) ne faisait pas le poids face à ce faux derby anglais. Pourtant, pour ceux n'ayant pas froid aux yeux, notre bonne vieille Ligue 1 tenait tête à la Premier League : 5 buts, des occasions à la pelle et une envie de jouer. Un match passionnant et spectaculaire.

Depuis quelque temps, il est de bon ton de critiquer le Championnat de France. Le niveau y serait faible, les buts rares, le suspense inexistant. Sur ce dernier point, difficile de contredire les contempteurs de la Ligue 1. Depuis l'avènement du Paris Saint-Germain version qatarie, le titre est joué dès la quinzième journée. Mais la situation outre-Manche est-elle si différente ? Manchester City et Liverpool ont fait voler en éclat le Big Four (or Five) pour un duopole, certes stimulant, mais qui laisse peu de place aux autres écuries. Manchester United ? Des has been. Arsenal ? Des nobody. Chelsea ? So far so good, mais jusqu'à quand. Tottenham ? Des loosers. Liverpool, finalement vainqueur de Manchester City (3-1), file vers le titre. Comme le PSG...

Enracinement

Pour la qualité du spectacle, il y aurait

... Lire la suite sur LePoint.fr