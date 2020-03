Le tacle du lundi - Et si la Ligue 1 arrêtait d'être pépère

Les incidents climatiques ont parfois du bon. Annulée le 1er décembre à cause des intempéries sur la Côte d'Azur, l'affiche Monaco-PSG a été reportée au 15 janvier. Or, magie du calendrier, la rencontre aura lieu trois jours après... un palpitant PSG-Monaco (3-3, le meilleur match de la saison). Un double choc (haut de gamme) à soixante-douze heures d'écart, quel bonheur ! La Ligue de football professionnel (LFP) devrait en profiter pour multiplier ces rendez-vous étonnants afin de rendre notre championnat plus attractif et de créer une émulation dont la compétition sportive manque cruellement.

Nous avons déjà parlé ici de la nécessité d'instaurer un rendez-vous hivernal - inspiré du Boxing Day. Mais imaginons d'autres événements. Par exemple, une super-journée avec deux ou trois chocs dans le week-end. Aujourd'hui, la LFP les égrène au fil de la saison, les retenant comme des objets précieux. Cette super-journée - à l'image de ce qu'a longtemps fait l'US Open en tennis avec son « super saturday » (deux demi-finales hommes et la finale femmes) - serait une formidable promotion de la Ligue 1. Imaginez un instant : samedi 21 heures, Monaco-Lyon ; dimanche 21 heures, PSG-Marseille. De même, pourquoi ne pas installer une journée « derby » : Monaco-Nice, Bordeaux-Toulouse, Lyon-Saint-Étienne programmés du vendredi au dimanche. On peut également imaginer la journée sprint : dix rencontres sur dix créneaux

