Le tacle du lundi ? Coupe de France : Lorient et le PSG gâchent la fête

Le dixième tour de la Coupe de France était très mal parti. Jeudi après-midi, la suspension du joueur de Rouen Fred Dembi pour le seizième de finale de la Coupe de France face à Angers était confirmée en appel par la FFF. Le milieu de terrain avait eu l'outrecuidance d'enlever son maillot pour rendre hommage à un jeune joueur de Guingamp, Nathaël Julan, décédé quelques jours plus tôt d'un accident de la route. « L'élégance est une question d'éducation », avait pour habitude de répéter Sacha Guitry. Loupé.Plus tard le même jour, en ouverture de ces seizièmes de finale, les Girondins de Bordeaux tombaient, étrillés sur le terrain du Pau FC (4e du National, la troisième division), 3 buts à 2 après prolongations. On s'est alors dit qu'on se dirigeait vers une énième série de matchs où les clubs professionnels décident de ne pas se mettre à la hauteur de la plus ancienne compétition de football hexagonale, la Coupe de France, créée en 1917.Lire aussi Le tacle du lundi ? Ligue 1 : Bordeaux, qu'as-tu fait de ton passé ?Et puis, dès le lendemain, un déclic eut lieu. L'OM, en déplacement en Normandie, face à Granville, évitait le piège de façon lapidaire : 3-0. Tout en laissant, cette fois, la recette aux joueurs de National 2. Samedi et dimanche, rebelote : Nice, Lille, Saint-Étienne, Strasbourg, Lyon, Angers, Montpellier, Dijon, Rennes. Un dix sur dix pour les clubs de Ligue avec, en prime, des buts à gogo : 4 de...