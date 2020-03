Le tacle du lundi - AS Monaco : le ridicule ne tue pas, le suicide sportif si

Un dicton populaire nous prévient : « Qui sème le vent récolte la tempête. » En moins de trois ans, l'AS Monaco a su pasticher la maxime : « Qui récolte l'argent sème les défaites. » Tout a été défait. Comme un ouragan. Il y a trois saisons à peine, le club de la principauté enthousiasmait l'Europe : une attaque tonitruante, un éclatant titre de champion de Ligue 1 et une demie en Ligue des champions stimulante. Avec son effectif, l'AS Monaco aurait pu regarder dans les yeux le Paris Saint-Germain et les grands d'Europe. Une autre stratégie (funeste) a été choisie. On en voit aujourd'hui les résultats : Monaco s'est ridiculisé à Nîmes (3-1), végète à la 13e place et s'éloigne du podium.

Certes, le football post-arrêt Bosman empêche tout club français (au compte en banque normal) de nourrir une ambition sur le moyen terme : une équipe compétitive sur une saison est pillée en deux mercatos. Mais l'AS Monaco, aux largesses fiscales avantageuses et aux bourses pleines (Dmitri Rybolovlev possède une fortune de près de 7 milliards de dollars), avait la possibilité de limiter la casse. L'été suivant, le titre de champion, le club perdait : Bernardo Silva, Benjamin Mendy, Tiémoué Bakayoko et Kylian Mbappé (à qui on a fait porter la faute - un peu trop naïvement - de son transfert au PSG). La saison suivante, bouclée à une trompeuse deuxième place, voyait les derniers grognards quitter la principauté (Fabinho et

