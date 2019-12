Le tacle du lundi ? A-t-on le droit de toucher Neymar et Mbappé ?

Si le PSG touche le ciel en Ligue 1, ses deux stars sont souvent au ras du sol. Il fallait les voir lors de leur match contre Montpellier (1-3), certes rugueux, le nez collé sur le gazon, réclamant sans cesse soit une faute, soit un carton (jaune ou rouge). Tel est désormais le destin de Neymar et Mbappé : coups de génie et coups de pied arrêtés. Les arbitres tombent (eux aussi) dans le panneau. Sifflent. Et cartonnent. Que les deux joueurs les plus talentueux du Championnat de France soient victimes de fautes, c'est indéniable. Les équipes les plus faibles de Ligue 1 compensent l'écart de niveau (et de budget) par un jeu plus rugueux. Comment les blâmer ? Que veulent les commentateurs qui poussent des cris d'orfraie dès que l'un des deux est au sol ? Que face au PSG, les « petits » laissent bien ouverts les boulevards vers les buts ? Que Mbappé et Neymar, déjà solistes, jouent leur partition sans opposition ? Pas touche aux joyaux de l'Émirat ! Le problème est que bien souvent le Français et le Brésilien en profitent. Ils se laissent tomber. Ils contestent sans cesse les décisions d'arbitrage. Rappelons-le : le foot est un sport qui se joue debout. Pas couché. Même quand on s'appelle Neymar et Mbappé.Lire aussi Edinson Cavani, l'éternel mal-aimé du PSG« Protection des artistes »Une autre réflexion vient à l'esprit. Nos deux vedettes auraient-elle pu jouer dans les années 1970-1980 ? Auraient-elles pu partager la même...