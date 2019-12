Le tacle du lundi ? À quand un Boxing Day à la française ?

Tout n'est pas bon à chiper au Royaume-Uni? Si on lui laisse volontiers le Brexit ou encore sa gastronomie, sans doute pouvons-nous nous inspirer de bonnes idées dans quelques domaines malgré tout. Il paraît évidemment impossible de récupérer une bribe de ses inspirations musicales ou encore de son humour, toutefois le royaume possède bien un univers relativement plus abordable si, d'aventure, il fallait en récupérer quelques inspirations. Que la LFP nous lise, nous parlons bien là du football !S'il existe une journée réjouissante en cette période de fêtes imminente, c'est bien le 26 décembre. Passés les repas trop longs, repus, on savoure alors pleinement, devant notre télévision, cette période dite du « Boxing Day ». Traditionnellement, il s'agit seulement d'un jour férié dans de nombreux pays anglophones où chacun est censé faire preuve de charité pour les plus démunis. Dorénavant, ce jour est une sorte de cousin du Black Friday.Aujourd'hui, le terme est aujourd'hui littéralement galvaudé, car il représente avant tout dans le jargon marketing propre au football une période qui, durant les fêtes, laisse place à trois journées de Premier League. « Le titre de champion d'Angleterre ne se gagne pas le 26 décembre, mais il peut se perdre à cette date », c'est ce qu'avait coutume de déclarer Sir Alex Ferguson du temps où il était à la tête de l'équipe de Manchester United. Et pour cause : 9 points à prendre en...