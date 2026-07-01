Le tableau de l'équipe de France se précise

Attendez avant de hang it to the Louvre . À la suite de sa large victoire contre la Suède (3-0) pour ce qui restera son tout premier seizième de finale de Coupe du monde, l’équipe de France y voit un peu plus clair pour la suite des opérations.

Avant d’espérer retrouver le MetLife Stadium d’East Rutherford el 19 juillet en finale, la bande à Didier Deschamps sait désormais qu’elle devra ferrailler avec le Paraguay en huitièmes de finale . Tiens, tiens ça nous rappelle quelque chose qui s’est passé à Lens en 1998… Sauf que ça se passera à Philadelphie le 4 juillet , jour de fête nationale aux États-Unis, à 23 heures sur les horloges de France métropolitaine.…

MR pour SOFOOT.com