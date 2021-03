"Le Système peut compter sur elle" : Jean-Luc Mélenchon étrille les "mensonges" de Marine Le Pen

Le chef de file insoumis a fustigé le passage du Rassemblement national sur BFMTV , jeudi 11 mars.

Jean-Luc Mélenchon, le 14 janvier 2021, à Paris ( AFP / BERTRAND GUAY )

La France insoumise a dénoncé dans une salve de tweets "les mensonges" de Marine Le Pen et son manque de "propositions sérieuses" en matière économique après son entretien sur BFMTV , diffusé jeudi 11 mars. "En face de la droite ultra libérale macroniste, Mme Le Pen a pris avec succès l'habit de la droite conservatrice traditionnelle. Le Système peut compter sur elle", a dénoncé le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon.

Quatennens, Le Pen, et le "bac à sable"

"Dès qu'elle sort de son bac à sable 'immigration-voile-délinquance', il n'y a plus personne. 2h30 d'émission, pas un mot sur les 10 millions de pauvres en France. Seule idée neuve: rembourser la dette. Waouh!", a ironisé le numéro deux du mouvement et député du Nord Adrien Quatennens. Pour le député de Seine-Saint-Denis Bastien Lachaud, elle n'a fait qu'"enfiler des perles plutôt que de répondre et de dire comment elle compte gouverner". "Eh oui, pas facile quand on n'a aucune proposition sérieuse et concrète et qu'on se contente de surfer sur le désespoir et la haine en trompant le peuple", a-t-il critiqué.

Sur le terrain économique, Jean-Luc Mélenchon s'est inscrit en faux contre l'affirmation de la présidente du RN selon laquelle "plus personne ne parle" des critères de Maastricht qui imposent que le déficit public n'excède pas 3% du produit intérieur brut (PIB). Et l'eurodéputée Manon Aubry a appelé BFMTV à proposer "au RN un débat économique sérieux". "Économie: Immigration. Écologie: Immigration. Chômage: Immigration. Crise sociale: Immigration. Crise sanitaire: Immigration. Bref du Le Pen, depuis 40 ans", a résumé la députée du Val-de-Marne Mathilde Panot.

Marine Le Pen a redit jeudi soir qu'elle rembourserait la dette Covid mais qu'elle ne voulait pas de politique "d'austérité budgétaire", jugeant que "c'est par la relance des investissements qu'on recréera de la croissance et de l'emploi". Les députés de Seine-Saint-Denis Clémentine Autain et Alexis Corbière l'ont de leur côté accusée de caricaturer le département, leur homologue Eric Coquerel dénonçant une "ignorance" et des "mensonges à la hauteur de son mépris de classe".