Le système de retraites a-t-il 150 milliards d'euros en réserve ?

Un économiste a affirmé sur BFM Business qu'il existe une manne de 150 milliards d'euros dédiée aux retraites, pour dénoncer l'« enfumage » de la réforme. Vrai ou faux ?

Les retraites sont-elles un faux problème ? C'est la thèse, qui peut paraître surprenante, défendue par Gilles Raveaud, un professeur d'économie à l'université Paris-VIII. Il a longuement expliqué, sur BFM Business, le 25 novembre, pourquoi, à son sens, l'équilibre du système ne serait tout simplement pas menacé, car il existerait une manne de l'ordre de « 150 milliards d'euros pour les retraites ».

Ce chiffre englobe le fonds de réserve pour les retraites (FRR), « doté de plus de 30 milliards » et les caisses des complémentaires, avec « 116 milliards d'euros ». Et ce sans même compter la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades), qui représentera à partir de 2024 une manne supplémentaire de « 24 milliards d'euros » par an.

Selon Gilles Raveaux, « en fait, il n'y a pas de problème de financement des retraites. » Son intervention a été visionnée des millions de fois sur Facebook et de nombreux sites Internet comme economiematin.fr ou planetes360.fr l'ont également relayée pour critiquer la réforme voulue par le gouvernement.

POURQUOI C'EST PLUS COMPLIQUÉ

1. Il existe bien une « cagnotte », mais elle est dispersée

Le constat de départ de Gilles Raveaux est tout ce qu'il y a de plus sérieux : il existe bien des réserves financières considérables dans le système de retraites français à l'heure actuelle. Le Conseil d'orientation des retraites (COR) le confirme dans son rapport publié le 21 novembre : si l'on compte l'ensemble des réserves et dettes existantes dans les différents régimes ainsi que dans le FRR, il y a globalement 127,4 milliards d'euros de réserves nettes dans le système (déficits déduits). Soit peu ou prou l'équivalent des 150 milliards d'euros évoqués par l'économiste.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr