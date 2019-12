Le syndicat SGP Police appelle à un mouvement de protestation des agents de nuit

Le syndicat Unité SGP Police, syndicat majoritaire de la Police nationale, appelle lundi soir tous les agents travaillant de nuit « à ne sortir que sur appel au 17 », afin de protester contre leurs conditions de travail et de rémunération.Dans un communiqué, deux jours avant la mobilisation interprofessionnelle du 5 décembre contre la réforme des retraites, le syndicat explique que le mouvement a été initié « depuis trois nuits » par les policiers du Maine-et-Loire, et appelle l'ensemble des agents en service la nuit à faire de même sur tout le territoire.« Cycles horaires inadaptés et retards de paiement »Ces fonctionnaires sont invités à ne faire aucune ronde, et à n'aller sur le terrain que sur appel de police secours. Unité SGP Police dénonce « les cycles horaires inadaptés, des retards de paiement, des effectifs insuffisants, le mépris ».Le syndicat réclame « le versement immédiat des heures de nuit non réglées, une revalorisation du montant de l'heure de nuit, la mise en place d'une indemnité forfaitaire mensuelle, la prise en compte du statut du travailleur de nuit pour le calcul des retraites et des cycles de travail en adéquation avec les attentes des collègues ».Plusieurs actions le 5 décembreDeux autres syndicats de police, Alliance et Unsa Police, ont prévu le 5 décembre diverses actions de 10h à 15h, allant de la grève des PV au zèle pour les contrôles dans les aéroports, en passant par des fermetures symboliques de commissariats.Lundi, à l'appel du syndicat Alliance, une centaine de CRS ont déposé brièvement casques et matraques devant la caserne de Chevilly-Larue (Val-de-Marne) pour réclamer le maintien de leur système de retraite dans la future réforme envisagée par le gouvernement.Dans un télégramme adressé lundi à tous les services, le directeur général de la police nationale (DGPN), Eric Morvan a tenu à rappeler « les règles déontologiques qui s'imposent aux policiers dans ...