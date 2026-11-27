Le syndicat allemand IG Metall conclut un accord salarial avec les employeurs

Grève d'avertissement du syndicat IG Metall à l'usine BMW de Munich

FRANCFORT, 26 novembre (Reuters) - Le syndicat ‌allemand IG Metall a annoncé jeudi qu'un accord salarial ​avait été conclu avec les employeurs du secteur de la métallurgie et de l'électronique, en proie à la crise, ​à l'issue d'une quatrième série de négociations.

Cet accord prévoit une augmentation salariale ​en deux étapes : 2% à ⁠compter de mai 2027 et 2,3% à compter ‌d’avril 2028. Il comprend également des primes exceptionnelles versées en mars 2027, d'un montant compris ​entre 150 et ‌450 euros, en fonction du rendement sur ⁠le chiffre d’affaires, a précisé le syndicat dans un communiqué.

Les délégués syndicaux et les employeurs négociaient les salaires et ⁠les mesures ‌visant à préserver les emplois des 3,7 millions ⁠de salariés du secteur.

Cet accord est un "accord pilote" ‌destiné aux pôles industriels de l’ouest et du ⁠sud-ouest du pays, qui est généralement étendu ⁠à l’ensemble du ‌territoire national.

Les négociations se sont déroulées dans un contexte ​tendu, alors que de ‌larges pans de l’industrie, notamment le secteur automobile, sont confrontés à la pression ​concurrentielle de la Chine et à la hausse des droits de douane américains sur les importations.

IG ⁠Metall avait intensifié la pression dans le conflit salarial avant la dernière série de négociations en organisant des grèves nationales de 24 heures.

(Reportage de Ilona Wissenbach et Maria Martinez, rédigé par Miranda Murray et Ludwig Burger, Version ​française Matthieu Huchet)