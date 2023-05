information fournie par So Foot • 05/05/2023 à 10:53

Le syndicaliste Laurent Berger compare Waldemar Kita à Emmanuel Macron

Difficile fin de printemps, pour Laurent Berger. Et pas seulement parce que le gouvernement se montre toujours aussi inflexible et sourd aux revendications que le leader de la CFDT porte contre la réforme des retraites.

Comme si la gifle du 49-3 ne suffisait pas, le syndicaliste a dû également encaisser celle que les Toulousains ont infligée à son club de cœur depuis toujours, le FC Nantes, en finale de la Coupe de France, samedi dernier. Voilà qui ne devrait pas le réconcilier avec Waldemar Kita, le président des Canaris, qu’il compare à Emmanuel Macron : « Leur point commun, c’est qu’ils ne savent pas laisser la place à ceux qui connaissent vraiment le terrain. » Entre deux manifs et une partie de baby-foot, Laurent Berger a reçu So Foot dans son bureau de la CFDT pour parler de la Beaujoire, du feu « beau jeu à la nantaise », et même de Christian Karembeu. Bureau qu’il quittera au premier jour de l’été, le 21 juin prochain, après 10 ans à la tête de la CFDT. Pas pour préparer sa candidature à 2027, assure-t-il.…

BB pour SOFOOT.com