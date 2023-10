Le surnom moqueur donné par les Anglais à Mbappé

Oubliez « Kyk’s », les anglais ont trouvé mieux.

Suite à la claque reçue par le Paris-SG à St-James’ Park mercredi (4-1), les internautes anglais se sont amusés à trouver un nouveau surnom à Kylian Mbappé, auteur d’une prestation insipide. Un tweet a fait le buzz en nommant l’international français « Kylian Mbedbug », ce qui signifie « Kylian MPunaises » de lit, en référence à l’invasion des punaises de lit qui sévit en France depuis quelques semaines. Ce dernier a tellement été relayé – plus de 13.000 fois et « liké » plus de 42.000 fois – qu’il s’est retrouvé en tendance au Royaume-Uni avec plus de 5 000 posts à ce sujet. Un référence qui ne sort pas de nulle part puisque la presse anglaise a massivement commenté cette actualité hexagonale à quelques mois des Jeux Olympiques de Paris 2024.…

TM pour SOFOOT.com