Le surendettement poursuit sa décrue par rapport à début 2019

Le nombre de dossiers de surendettement a baissé sur les quatre premiers mois de l'année 2021, comparé à 2019, selon un nouveau baromètre mensuel publié mardi par la Banque de France.

"Pour l'instant, nous ne constatons pas d'augmentation du surendettement des ménages", a expliqué sur la chaîne France Info François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, qui a annoncé la sortie de ce baromètre de l'inclusion financière.

Selon le communiqué de l'institution, "ce nouveau mensuel s'inscrit dans le cadre de la mission qu'exerce la Banque de France en faveur de la prévention et du traitement des difficultés rencontrées par le public: accès aux comptes et aux services bancaires indispensables au quotidien, identification et prise en charge des situations de fragilité financière, délivrance d'une information pertinente et équilibrée en matière bancaire ou financière".

De janvier à avril, le nombre de dossiers de surendettement déposés a baissé de 16% par rapport à 2019, avec 44.693 dossiers contre 53.214, l'année 2020 ayant été écartée car jugée "trop atypique", avec seulement 35.499 dossiers déposés sur ces quatre mois.

"Ainsi, il n'est constaté à ce stade ni effet de rattrapage (après la forte diminution des dépôts en 2020), ni effet quantitatif des conséquences de la crise sanitaire sur le surendettement des ménages", a commenté la Banque de France dans son baromètre.

C'est "une tendance à la baisse du surendettement qui poursuit une tendance de ces cinq dernières années", a précisé M. de Galhau.