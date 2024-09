Le sud-ouest du Mexique en alerte avec l'arrivée de l'ouragan John

Une femme met des tables à l'abri sur la plage de Cangrejo avant l'arrivée de l'ouragan John sur la côte sud-ouest du Mexique, le 23 septembre 2024 ( AFP / RUSVEL RASGADO )

L'ouragan John a touché terre dans le sud-ouest du Mexique, suscitant une alerte aux vents violents et aux pluies torrentielles et devrait bientôt se muer en tempête tropicale, après avoir été dégradé lundi soir à la catégorie 2.

"John, qui se déplace lentement, va amener de très fortes pluies sur les côtes du sud-ouest du Mexique dans la semaine", a indiqué le Centre national américain des ouragans (NHC).

"Ces pluies violentes vont probablement entraîner des inondations soudaines et des coulées de boue significatives et éventuellement catastrophiques et mortelles" dans les Etats du Chiapas, d'Oaxaca et de Guerrero, a ajouté le NHC.

Les autorités ont exhorté les habitants à se mettre à l'abri alors que les pluies et vents violents frappaient les plages près de Marquelia, dans l'Etat de Guerrero sur la côte pacifique, entre la station balnéaire de Puerto Escondido (Oaxaca) et celle d'Acapulco (Guerrero), dévastée il y a moins d'un an par un ouragan.

Le NHC a prévu dans un dernier avis à 9H00 GMT des vents de 110 km/h, après avoir atteint 200 km/h précédemment.

Une alerte à la tempête tropicale a été déclarée de l'est d'Acapulco jusqu'à Lagunas de Chacahua sur la côte Pacifique, selon la même source.

Ouragan classé catégorie 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui compte cinq échelons, John a été dégradé en catégorie 2 peu après avoir touché terre, a indiqué la Commission nationale de l'eau (Conagua).

"Un affaiblissement supplémentaire est prévu, et John doit devenir une dépression tropicale plus tard dans la journée", a indiqué le NHC.

- "Protégez-vous !" -

L'agence nationale de protection civile avait émis lundi une alerte rouge, demandant à la population des zones concernées de rester à l'intérieur des bâtiments et de s'éloigner des fenêtres. La Commission nationale de l'eau avait mis en garde contre "des vagues de cinq à sept mètres de hauteur".

Des refuges temporaires ont été aménagés dans les communes touchées par l'ouragan, a indiqué sur X la gouverneure de l'Etat du Guerrero, Evelyn Salgado. Les écoles étaient temporairement fermées, tout comme dans l'Etat d'Oaxaca.

L'aéroport international de la station touristique de Puero Escondido a également suspendu tous ses vols.

"Protégez-vous et n'oubliez pas que la chose la plus importante est la vie; les biens matériels sont remplaçables", a affirmé sur le réseau social X le président Andres Manuel Lopez Obrador.

L'Etat de Guerrero avait été frappé le 25 octobre 2023 par l'ouragan de catégorie 5 Otis, qui avait dévasté la station balnéaire d'Acapulco, faisant plus de 40 morts et une cinquantaine de disparus.

Otis était rapidement passé de la tempête tropicale à l'ouragan de force maximale, prenant les autorités et les populations par surprise.

A l'autre bout du pays, les stations balnéaires caribéennes de Cancún et Tulum sont elles aussi susceptibles d'être frappées mardi par une tempête tropicale, selon le NHC.