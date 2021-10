Le sud-est en vigilance orange pour pluie-inondation et orages

Vue depuis la Promenade des Anglais à Nice, le 3 octobre 2021 ( AFPAFP / Valery HACHE )

Après les précipitations qui ont frappé l'ouest de la France et en particulier la Loire-Atlantique, le sud-est restait en alerte pour pluie-inondation et orages dimanche soir, avec sept départements en vigilance orange.

Un épisode cévenol a touché dimanche après-midi le Gard, la Lozère et l'Ardèche. Et les pluies doivent se décaler dans la nuit de dimanche à lundi à l'est, prévient Météo France, qui a également placé en alerte les Bouches-du-Rhône, les Alpes-de-Haute-Provence, le Var et le Vaucluse, face à un événement climatique prévu pour durer jusqu'à lundi 16h00.

Dans le Gard, où 190 pompiers ont été déployés en prévention depuis la mi-journée dimanche, dont deux groupes de sauveteurs en eaux vives, les interventions sont restées "faibles", a indiqué la préfecture. Mais 3.200 clients sont privés d'électricité, à la suite de chutes d'arbres, dans onze communes.

En fin d'après-midi, la situation s'est toutefois nettement dégradée sur la commune de Chamborigaud, au nord du Gard à la limite de la Lozère, où le cours d'eau le Luech a débordé, a-t-on appris auprès des pompiers du Gard

Plusieurs personnes ont été mises en sécurité dans la salle polyvalente et un camping a été évacué.

En Ardèche, les secours indiquent avoir "procédé en fin d'après-midi à une vingtaine de mise en sécurité sur le secteur de Montpezat-sous-Bauzon, dont certaines personnes à bord de véhicules qui se faisaient emporter".

"Une personne âgée portée disparue a finalement été retrouvée sous un pont, en situation d'hypothermie, à Rosières", ont ajouté les pompiers. Et la rivière La Beaume a dépassé ses cotes de 2004 et 2016 à Rosières et Joyeuse. Dans le même secteur, une caravane, emportée vers 17h00, est par ailleurs recherchée, mais "on ne sait pas s'il y a quelqu'un à l'intérieur" et "aucune disparition ne nous a été signalée".

A 20h00, la décrue était cependant entamée, selon les dernières informations auprès des pompiers.

"Ces pluies cévenoles s'atténueront ce soir et en début de nuit, le système pluvio-orageux se décalant vers l’est. Il faudra alors être attentif aux cumuls sur le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et le Var, qui pourraient être concernés par de fortes précipitations à caractère orageux", avec des précipitations de l'ordre de 80 à 100 mm attendues en moins de trois heures, prévient Météo France.

"Comme lors de tout événement méditerranéen d'automne, il convient de se tenir régulièrement informé de l’évolution de la situation, des éléments d’aggravation pouvant survenir rapidement", insiste l'organisme de surveillance.

