Le sud-est des Etats-Unis se prépare aux ravages "potentiellement mortels" de l'ouragan Idalia

Installation d'une clôture pour empêcher les inondations à l'hôpital général de Tampa, avant le passage de l'ouragan Idalia, le 29 août 2023 en Floride ( Miguel J. Rodriguez Carrillo / Miguel J. Rodriguez Carrillo )

La Floride a ordonné à des habitants de sa côte ouest d'évacuer avant l'arrivée mercredi de l'ouragan Idalia, qui s'est encore intensifié dans la nuit et devrait frapper le sud-est des Etats-Unis avec la force exceptionnelle et potentiellement dévastatrice d'un ouragan de catégorie 4.

Les autorités de cet Etat du sud-est des Etats-Unis ont mis en garde contre des phénomènes de submersion côtière "potentiellement mortels", évoquant un "ouragan majeur".

"Idalia est maintenant un ouragan de catégorie 3", sur l'échelle Saffir-Simpson qui en comprend 5 au total, accompagné de vents atteignant 195 km/h, a annoncé le Centre national des ouragans (NHC) dans un point sur la situation mercredi à 06H00 GMT.

Les eaux chaudes du golfe du Mexique vont encore vraisemblablement renforcer Idalia, qui devrait atteindre une intensité extrêmement dangereuse de catégorie 4 avant même de toucher la côte de la Floride, avec des vents attendus entre 209 et 251 km/h, a indiqué le NHC.

Des ondes de tempête, provoquant des montées de eaux allant de 3 à 5 mètres dans certaines zones côtières, pourraient causer des inondations désastreuses.

"Très peu de personnes peuvent survivre au fait de se retrouver sur le chemin d'une submersion côtière majeure et cette tempête sera meurtrière si nous ne nous mettons pas hors de danger et ne la prenons pas au sérieux", a déclaré la patronne de l'agence fédérale chargée de la réponse aux catastrophes naturelles (Fema), Deanne Criswell.

Trajectoire de l'ouragan Idalia, dont l'arrivée sur les côtes de Floride est prévue mercredi en tant qu'"ouragan majeur", d'après le Centre national des ouragans (NHC) ( AFP / Sophie RAMIS )

Les tempêtes de catégorie 3 ou plus sur l'échelle de Saffir-Simpson sont considérées comme des phénomènes météorologiques majeurs.

A Steinhatchee, petite ville d'un millier d'habitants du nord-ouest de la Floride, des dizaines de personnes se préparaient déjà mardi soir à évacuer.

Robert Bryant rassemblait des affaires avant de partir avec ses parents, leurs deux chats et leur chien vers la maison de sa grand-mère à Melrose, à 150 km à l'est.

"Nous sommes sur l'eau, donc nous serons les plus affectés", a expliqué à l'AFP le jeune homme de 18 ans, dont la maison sur pilotis se situe à l'embouchure de la rivière Steinhatchee qui se jette dans le golfe du Mexique.

"Il faut se préparer au pire", a-t-il poursuivi.

Des habitants barricadent leur maison à Steinhatchee, avant le passage de l'ouragan Idalia, le 29 août 2023 en Floride ( AFP / CHANDAN KHANNA )

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a appelé les personnes se trouvant dans les zones d'évacuation de 23 comtés le long de la côte à partir "immédiatement", ajoutant que l'ouragan serait probablement le plus puissant à frapper la région depuis plus d'un siècle.

Certaines parties de la Floride pourraient recevoir jusqu'à 30 centimètres de pluie, d'après le NHC.

- Aide fédérale -

Le président américain Joe Biden a approuvé lundi une déclaration d'état d'urgence et débloqué une aide fédérale. La Fema se prépare déjà aux conséquences de la tempête, notamment en déployant par avance une partie de son personnel, selon la Maison Blanche.

Des habitants protègent les fenêtres avec des panneaux en bois avant l'arrivée de l'ouragan Idalia, le 29 août 2023 à Tampa, en Floridde ( Miguel J. Rodriguez Carrillo / Miguel J. Rodriguez Carrillo )

"J'ai parlé au gouverneur la nuit dernière, nous sommes en train de fournir tout ce dont il pourrait avoir besoin. Nous sommes en contact constant", a dit mardi M. Biden à propos de M. DeSantis, comme lui candidat à la présidence en 2024.

L'aéroport international de Tampa a fermé et les vols ont été interrompus sur la côte est des États-Unis, en proie à un autre ouragan, Franklin, venu de l'Atlantique.

Par précaution, les Etats de Caroline du Sud et Géorgie, plus au nord, ont déclaré l'état d'urgence. "Idalia sera probablement encore un ouragan lorsqu'il traversera le sud de la Géorgie, et peut-être lorsqu'il atteindra la côte de la Géorgie ou du sud de la Caroline du Sud tard dans la journée", selon le NHC.

Inondations à La Havane pendant le passage de la tempête tropicale Idalia, le 29 août 2023 à Cuba ( AFP / Yamil LAGE )

Sur la pointe ouest de Cuba, les fortes pluies générées par le passage d'Idalia, alors encore tempête tropicale, ont provoqué des inondations dans plusieurs localités et privé d'électricité plus de 200.000 usagers, dont 90.000 à La Havane, ont annoncé les autorités.

Aucune victime n'y a été signalée dans l'immédiat.

Idalia s'est ensuite déplacée dans le Golfe du Mexique, où sévit actuellement "une vague de chaleur marine", un facteur de renforcement des ouragans, selon les chercheurs.

Inondations à Batabano, dans la province de Mayabeque, lors du passage de la tempête tropicale Idalia, le 29 août 2023 à Cuba ( AFP / Yamil LAGE )

Fin septembre 2022, la Floride avait déjà été frappée par l'ouragan Ian, qui avait fait près de 150 morts et provoqué d'importants dégâts sur son passage dans le sud-ouest de cet Etat.

Les scientifiques ont prévenu que les tempêtes deviennent plus puissantes à mesure que la planète se réchauffe en raison du changement climatique.