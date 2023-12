Le sud de l'Allemagne en partie paralysé par fortes chutes de neige

Le stade de l'Allianz Arena fermé pour cause de fortes chutes de neige, le 2 décembre 2023 à Munich ( AFP / Alexandra Beier )

De fortes chutes de neige ont provoqué le chaos en Bavière, dans le sud de l'Allemagne, en particulier dans sa capitale Munich où le trafic aérien et ferroviaire est interrompu samedi.

Après avoir annoncé suspendre ses vols jusqu'à 12h00 (11h00 GMT), l'aéroport munichois a annoncé la prolongation de cette mesure jusqu'à 6H00 (5h00 GMT) dimanche "en raison des chutes de neige persistantes".

Au total, 760 vols sont concernés, a précisé un porte-parole à l'AFP.

Plus de 40 cm de nouvelle neige est tombée à Munich dans la nuit de vendredi à samedi, ont indiqué les services météorologiques.

Les autorités ont appelé les habitants à rester chez eux pour des raisons de sécurité.

La police de la ville a notamment conseillé "d'éviter les déplacements inutiles et de ne prendre la voiture que lorsque c'est indispensable", en raison de "chutes de neige exceptionnellement fortes".

L'arrivée en force de l'hiver a aussi considérablement perturbé le trafic ferroviaire. "La gare centrale de Munich ne peut actuellement pas être desservie", a indiqué la société de chemins de fer Deutsche Bahn.

Le trafic grandes lignes est complètement à l'arrêt autour de la ville.

Ailleurs dans tout le sud de l'Allemagne, des annulations de trains ou des retards sont également à prévoir, a averti Deutsche Bahn, estimant que les perturbations devraient durer toute la journée.

Une grande partie des transports en commun -bus, trains de banlieue et trams- ne fonctionnait pas non plus dans la capitale bavaroise, a par ailleurs indiqué la société des transports publics munichois (MVG).

Le métro pourrait également subir des annulations et des perturbations dans la journée, a-t-elle ajouté.

Autre conséquence de cette météo peu clémente: le match entre le Bayern et l'Union Berlin comptant pour la 13e journée du championnat d'Allemagne, programmé samedi (15h30/14h30 GMT) a dû être reporté.

La neige accumulée sur le toit du stade de l'Allianz Arena "représente un risque incalculable pour les spectateurs. De plus, il est pratiquement impossible de se rendre à l'Allianz Arena", a indiqué le Bayern de Munich dans un communiqué.

La police de Basse-Bavière a de son côté annoncé environ 350 interventions liées aux intempéries entre vendredi soir et samedi matin. Elle a fait état de cinq accidents de la route, avec des blessés légers.

Une grande partie de l'Allemagne est sous l'emprise de la neige et des températures négatives depuis plusieurs jours.

Selon les services météorologiques allemands, les plus grandes quantités de neige sont attendues samedi dans l'Allgäu, dans le sud de la Bavière, avec 30 à 40 centimètres.

Le précipitations devraient progressivement diminuer en fin d'après-midi, ont-ils indiqué.