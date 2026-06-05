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« Le succès peut appartenir aux amateurs » : les gardiens du dimanche, stars des réseaux
information fournie par So Foot 05/06/2026 à 00:16

« Le succès peut appartenir aux amateurs » : les gardiens du dimanche, stars des réseaux

« Le succès peut appartenir aux amateurs » : les gardiens du dimanche, stars des réseaux

Tous deux gardiens amateurs, Killian Thebault (R3) et Sann Pomart (R3 et D2) filment leurs performances et les partagent sur les réseaux sociaux. S’ils veulent montrer une image positive du foot amateur, ils craignent des tensions face à la multiplication des caméras en bord de pelouse.

Sa première rencontre aux cages, Sann Pomart s’en souvient comme si c’était hier. À 8 ans, il avait encaissé 26 buts. « Mon club d’Ypreville-Biville (en Normandie) avait pris 26-0. Net, sans bavure , se remémore le jeune homme de 20 ans. Le pire, c’est que j’avais choisi le poste de gardien par défaut. Quand l’entraîneur m’a présenté les rôles, je ne savais pas ce que ça signifiait d’être latéral ou milieu. » C’était il y a douze ans. Sann n’a plus jamais quitté ses gants. Depuis la saison 2023-2024, il raconte même ses matchs dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux. « Depuis gamin, j’aime filmer mes parades , poursuit le portier amateur. Avant, c’est mon petit frère qui s’y collait. Mais depuis le bord du terrain, il ratait parfois de grosses actions. » Sann a alors investi dans une caméra, qu’il place directement dans ses filets.

@sannox_76 La taille ne veut rien dire 🤫🧤 #gk #gardien #gardiendebut #football #fyp ♬ Vem Pere Reka (Super Slowed) - DJ Kinn & Mc Jhenny

Sa dernière production ? Une vidéo tournée avec Killian Thebault, un autre goal tiktokeur. À 25 ans, Killian garde depuis trois ans les buts de l’ESP La Bouëxière, près de Rennes. S’il a parcouru plus de 450 kilomètres jusqu’à Troyes – Sann joue désormais en seniors à l’ES Municipaux de Troyes –, c’est aussi parce que les deux hommes ont noué une amitié. « On sait tous les deux comme ça peut être difficile mentalement d’être gardien , confie le Rennais. Forcément, ça rapproche. » Cette confrérie se retrouve sur les terrains amateurs, mais aussi aujourd’hui sur les réseaux sociaux où une mode a pointé le bout de son nez : accrocher une caméra sur ses filets et diffuser ses arrêts comme ses cagades ou ses buts encaissés. Ce qui génère des vues, des likes et quelques risques.…

Tous propos recueillis par BB

Par Baptiste Brodbeck pour SOFOOT.com

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