Le stress favorise bien la poussée de cheveux blancs, confirme une étude

Le lien entre le stress et les cheveux blancs prématurés est souvent évoqué... Il est cette fois scientifiquement établi. Selon une étude publiée dans la revue Nature mercredi, le stress favorise bien l'apparition prématurée de cheveux blancs.L'étude, réalisée par une équipe de chercheurs des universités de São Paulo et Harvard, a été menée sur des souris. Chez ces animaux, le stress endommageait les cellules-souches à la base des follicules, et qui produisent le pigment des cheveux.« Tout le monde a une anecdote qui raconte comment le stress affecte leur corps, surtout leur peau et leurs cheveux, les seuls tissus que l'on peut voir de l'extérieur », explique la professeure Ya-Chieh Hsu, une des auteurs de l'étude, qui travaille à Harvard, à Science Daily. « On voulait savoir si le lien était réel, et comprendre comment le stress affectait vraiment ces tissus », développe-t-elle.Des dommages permanentsDans l'étude, les chercheurs expliquent notamment que le système nerveux sympathique, qui gère, par exemple, la respiration ou le battement du cœur, a un rôle important dans l'apparition des cheveux blancs.Ces nerfs relâchent de la noradrénaline, un neurotransmetteur qui « suractive » les cellules-souches pigmentaires. Ces cellules finissent ensuite par disparaître, de façon permanente.« Au bout de quelques jours (après avoir exposé les souris au stress, NDLR), toutes les cellules-souches régénérant du pigment étaient perdues. Une fois qu'elles sont parties, on ne peut plus du tout régénérer du pigment. Les dommages sont permanents », relate Ya-Chieh Hsu.Explorer toutes les conséquences du stressLe système nerveux sympathique est utile lorsqu'il s'active dans des cas extrêmes de survie. Il permet à l'animal d'atteindre un haut niveau de vigilance. « Mais dans ce cas, le stress aigu cause l'endommagement permanent de cellules-souches », poursuit-elle. LIRE AUSSI > Et si les cheveux ...