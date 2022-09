Le statu quo monétaire de la Banque du Japon propulse brièvement le dollar au-delà des 145 yens

La Banque du Japon (BoJ) a maintenu jeudi sa politique monétaire ultra-accommodante, à rebours des autres grandes banques centrales mondiales, ce qui a brièvement propulsé le dollar au-delà du seuil symbolique des 145 yens, un nouveau record depuis 24 ans.

Le dollar est monté jusqu'à plus de 145,3 yens juste avant 03H00 GMT, un nouveau record depuis 1998. Il est toutefois rapidement redescendu à un niveau proche mais en dessous des 145 yens.

"Il est nécessaire d'être attentif aux développements sur les marchés financiers et des changes et à leur impact sur l'activité économique et les prix au Japon", a souligné la BoJ.

Elle a aussi rappelé les "incertitudes extrêmement élevées" entourant l'économie du pays, parmi lesquelles l'évolution de la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, la flambée des prix énergétiques et les niveaux d'inflation observés à l'étranger, souvent bien plus élevés que dans l'archipel.

L'institution continue de s'attendre à ce que la hausse des prix à la consommation au Japon baisse de rythme à partir de l'an prochain, tout en notant que la "pression inflationniste sous-jacente" devrait augmenter.

L'inflation nationale évolue depuis avril au-delà de l'objectif de 2% hors produits frais de la BoJ et a accéléré à 2,8% en août sur un an, un nouveau record depuis 2014.

Mais la BoJ continue d'estimer que les conditions ne sont pas encore réunies pour un resserrement monétaire au Japon, faute notamment de hausses de salaires suffisantes pour créer un cercle vertueux de croissance.

Il devient toutefois de plus en plus compliqué pour la BoJ de rester ultra-accommodante, une politique qui se caractérise par son taux négatif de 0,1% sur les dépôts des banques auprès d'elle (pour les inciter à prêter davantage) et ses achats illimités d'obligations publiques japonaises pour plafonner leurs rendements à dix ans à 0,25%.

Car les autres grandes banques centrales resserrent sérieusement la vis, comme la Réserve fédérale américaine (Fed) qui a relevé mercredi son taux de 0,75 point de pourcentage pour la troisième fois d'affilée et qui désormais ne prévoit pas de relâcher la bride avant 2024.

Cela force la BoJ à considérablement intensifier ses achats d'obligations publiques japonaises depuis plusieurs mois, et cela fait plonger le yen car les titres financiers libellés en dollar sont bien plus attractifs.

La BoJ avait pour habitude de souligner que la chute du yen est un facteur plutôt positif pour l'économie japonaise, en dopant les bénéfices des groupes nippons générés à l'étranger.

Mais en relativisant l'impact négatif de la chute du yen sur le pouvoir d'achat des ménages nippons, ce message est devenu difficile à digérer pour l'opinion publique japonaise.

Sous pression, le gouvernement nippon affirme être prêt à intervenir sur le marché des changes pour soutenir le yen. Mais une telle opération semble très compliquée sans concertation avec Washington, et pour beaucoup d'analystes, les pistolets de Tokyo sont chargés à blanc.