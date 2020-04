Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Standard en D1 amateurs ? Reuters • 11/04/2020 à 11:05









Le Standard en D1 amateurs ? par Francisco Rodriguez (iDalgo) Coup de tonnerre dans le football belge. Le Standard de Liège n'a pas obtenu sa licence de club professionnel pour la saison 2020-2021. Il sera rétrogradé de trois échelons passant de D1A en D1 amateurs. Dans la foulée, le club liégeois a annoncé qu'il ira en appel devant la Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport (CBAS). Mouscron et Ostende sont eux aussi privés de licence tandis qu'en D1B, Lokeren, Roulers, Lommel et Virton, soit la moitié des clubs de D1B, ont également été recalés.

