Le Stade Toulousain et Bordeaux-Bègles victorieux

par Adonis Vesin (iDalgo) Toulouse a découpé La Rochelle 38-0 dans le match amical du jour à Limoges. Les Stadistes ont déroulé en deuxième période (7-0 à la pause), terminant avec cinq essais inscrits (Kolbe 38e, Miquel 61e, Marty 63e, Lebel 69e, Médard 72e). La Rochelle n'a pas souvent évolué à quinze : les hommes de Ronan O'Gara ont été sanctionnés de leur indiscipline, avec quatre cartons jaunes. À Tulle, Bordeaux-Bègles s'est imposé 27-13 face à Clermont. Bézy a marqué leur seul essai auvergnat (27e). Les Bordelais ont passé trois fois la ligne d'en-but le ballon en main avec Uberti (2e), Cordero (35e) et Cros (67e).

