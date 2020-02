Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Stade Toulousain domine Montpellier Reuters • 23/02/2020 à 19:48









Le Stade Toulousain domine Montpellier par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Stade Toulousain a pris la mesure de Montpellier ce dimanche dans le dernier match de la 16e journée de Top 14. Les Rouge et Noir se sont imposés 25 à 7 contre le MHR avec le bonus offensif. La première période a été à sens unique. Des essais de Holmes et Pages ont permis à leur équipe de revenir aux vestiaires sur le score de 12 à 0. En seconde mi-temps, Tauzin et Lebel ont alourdi la marque alors que Nadolo a inscrit le seul essai montpelliérain. Cette victoire permet à Toulouse de passer 6e au classement, synonyme de qualification pour la phase finale du Top 14 en fin de saison. Les champions en titre sont toujours invaincus à domicile. Le club de l'Hérault est 8e, à 4 longueurs de son adversaire du soir.

