information fournie par So Foot • 20/02/2024 à 17:10

Le Stade rennais va offrir des galettes-saucisses aux supporters du Milan

La pizza et les linguine alla vongole peuvent aller se rhabiller.

À deux jours du barrage retour de Ligue Europa entre le Stade rennais et l’AC Milan après la lourde défaite subie à l’aller à San Siro, le club breton s’est montré beau joueur en dévoilant un guide de 22 pages, rédigé en italien, spécialement réservé aux supporters milanais qui feront le déplacement en Bretagne. Le SRFC raconte l’histoire du club, de la ville et conseille des lieux à visiter (le Parlement, les portes mordelaises, l’Opéra, etc.) Il est aussi question de street-art, de Jeanne Mas ou encore de la culture tifo du Roazhon Celtic Kop, le principal groupe de supporters rennais.…

CG pour SOFOOT.com