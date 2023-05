Le Stade rennais dévoile son nouveau maillot

On ne change pas une méthode qui gagne (plus que son équipe).

Comme chaque club sur cette période, le Stade rennais sort son nouveau maillot et comme chaque année, on ne peut lui reprocher de faute de goût. C’est en effet avec une tunique classique, où le rouge dominant est accompagné de détails noirs, que les Bretons défileront sur les rectangles verts dès l’été. Sur le corps, en ton sur ton, on retrouve ainsi des motifs rappelant la forêt de Brocéliande (que les mythes situeraient à l’est de Rennes) et les hermines, animal totem local. Depuis de nombreuses années, l’identité reste la même et c’est une bonne nouvelle pour les puristes. Avant d’affronter Monaco (quatrième avec 65 points) dans un match décisif pour l’Europe, le SRFC (sixième avec 62 unités) s’appuie sur la stabilité, déjà assurée avec le maintien de Bruno Génésio sur le banc pour la saison prochaine.…

MLM pour SOFOOT.com