Le Stade Rennais concède deux penalties et s'incline 3-0 à Chelsea

Plombés en première période par deux pénos concédés par Dalbert, qui a écopé d'un carton jaune sévère à chaque fois, les Bretons ont flanché contre les Blues. Et se retrouvent en dernière position de la poule E de Ligue des Champions, dans laquelle ils vont devoir cravacher pour s'en sortir et continuer dans la compétition. Au contraire de leurs adversaires, réalistes et premiers du groupe.

Chelsea 3-0 Rennes

Penalty 2-0 Bretagne

Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Ou plutôt, le malheur des uns fait le bonheur des autres. L'aphorisme est tellement répandu que personne ne cherche plus à savoir s'il est est exact ou non. Alors, parfois, le football se charge de prouver la véracité du poncif. C'est ce qu'il s'est passé ce mardi soir, lors de la rencontre opposant Chelsea au Stade Rennais à l'occasion de la troisième journée du groupe E de Ligue des Champions. Avec Dalbert dans le rôle du triste bonhomme, qui a reçu deux biscottes en moins d'une mi-temps et a donné deux penalties à l'adversaire avec la complicité de l'arbitrage. Un malheureux garçon qui a donc offert les trois points auxet un doublé à Werner, brillant dans le costume du héros triomphant et comblé. Le reste ne devient, dès lors, qu'anecdotique : alors que les Londoniens pointent en tête de la poule, les Bretons sont derniers avec six points de retard sur Séville (deuxième) malgré une véritable envie et un visage pas si laid dans le premier acte.Une histoire de pénos. En l'espaces de dix minutes, les Rennais en réclament un qu'ils n'obtiennent pas et en concèdent un en même temps que l'ouverture du score. Car s'il considère que Zouma n'a pas fait main dans sa surface, l'arbitre siffle quand Werner s'écroule dans la zone de vérité bretonne au contact de Dalbert. L'Allemand transforme, alors qu'une Lire la suite de l'article sur SoFoot.com