Le stade du Havre change de naming

Quelle révolution ! Comme l’Olympique de Marseille, Le Havre va voir le naming de son stade être modifié la saison prochaine. Suite à la signature du partenariat entre Le Havre et l’armateur CMA CGM, l ‘antre du HAC va devenir le stade CMA CGM Océane.

« Le groupe CMA CGM devient ainsi le premier partenaire privé du HAC et apposera sa marque sur l’un des bâtiments les plus iconiques de la région tout en accompagnant le club dans son développement et ses actions quotidiennes », a communiqué le club normand.…

TM pour SOFOOT.com