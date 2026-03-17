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Le Stade briochin relance la course au maintien en National
information fournie par So Foot•17/03/2026 à 21:51
Le Stade briochin relance la course au maintien en National
Stade briochin 2-0 Châteauroux
Buts : Janno (17
e
), Benkaid (90
e
) pour les Griffons
Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen Buts : Eze (36 e ), Rice (63 e ) pour les Gunners Les Gunners ont trouvé leur nouveau cannonier. Tenus en échec à la Bayarena lors du match aller, les Gunners ont pu engranger un peu de confiance ce week-end en l’emportant dans le temps ...
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Plus d’informations à venir… Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la ...
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