information fournie par So Foot • 29/11/2023 à 17:58

Le Stade Brestois va pouvoir revenir à Francis-Le Blé

C’est que Francis-Le Blé commençait à manquer à tout le monde.

Inutilisable après les dégâts causés par le passage de la tempête Ciaran début novembre, l’enceinte du Stade Brestois va de nouveau pouvoir être foulée dès ce week-end. Dans un communiqué relayé par Le Télégramme , la mairie de Brest a annoncé que les travaux réalisés dans le stade se « finalisaient » , et que la réception de Clermont ce dimanche en championnat pourra bien avoir lieu. La tribune Foucauld avait particulièrement été touchée, et c’est là que les opérations se sont concentrées. Deux matchs avaient dû être reportés après le passage de la tempête, Concarneau-Pau qui a eu lieu mardi soir à Guingamp (1-2) et Brest-Strasbourg, qui sera joué le 7 décembre à Francis-Le Blé.…

CD pour SOFOOT.com