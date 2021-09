Le Sri Lanka va demander un prêt à la Banque Mondiale pour lutter contre le Covid

Le Sri Lanka, confronté à une crise monétaire aiguë, va solliciter un prêt d'urgence de 100 millions de dollars auprès de la Banque mondiale afin de financer sa campagne de vaccination contre le coronavirus, ont déclaré les autorités mercredi.

Le Covid-19 a fait plus de 12.000 morts et contaminé plus d'un demi-million de personnes au Sri Lanka, qui souffre également de pénuries alimentaires imputées à la crise monétaire.

Le cabinet a "approuvé la résolution du ministre de la Santé en vue d'obtenir la facilité de financement supplémentaire adéquate" auprès de l'institution internationale, a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

La Banque mondiale a indiqué qu'elle était encline, selon le communiqué, à accorder ce prêt qui doit permettre l'achat de 14 millions de doses de vaccin Pfizer et "d'autres coûts inhérents à la vaccination".

Le Sri Lanka a vacciné plus de la moitié de ses 21 millions d'habitants, principalement avec des vaccins chinois, mais reste la proie d'une féroce vague de Covid-19 depuis avril.

Les experts en santé publique affirment que le nombre de victimes est beaucoup plus élevé que le bilan officiel.

La pandémie a causé la perte du secteur du tourisme, pourvoyeur de devises, primordial pour l'économie du pays frappée l'an dernier par une baisse record de 3,6%.

Le président Gotabaya Rajapaksa a déclaré l'état d'urgence le 31 août pour faire face aux pénuries alimentaires, la plupart des banques n'ayant plus de dollars pour financer les importations. En revanche, il a résisté à l'idée d'un renflouement par le FMI.

Le gouverneur de la Banque centrale, Ajith Cabraal, a fait valoir que le FMI risquait de pousser le Sri Lanka à déprécier sa monnaie en échange d'un renflouement, ce à quoi Colombo se refuse.

Le principal parti d'opposition du pays, le SJB, appelait à solliciter l'aide financière du FMI afin d'éviter un défaut de paiement l'an prochain.

Les réserves en devises étrangères du Sri Lanka s'élevaient à 3,55 milliards de dollars à la fin du mois d'août, mais le pays doit encore rembourser environ 2 milliards de dollars de dettes d'ici la fin de l'année.

Peinant à accroître ses recettes, le gouvernement a relevé mercredi le plafond de sa dette de 400 milliards de roupies (2,0 milliards de dollars) pour permettre les dépenses des trois prochains mois.

