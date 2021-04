Le Sri Lanka obtient un nouveau prêt chinois de 500 millions de dollars

Le Sri Lanka a obtenu lundi un prêt de 500 millions de dollars de la Chine dans l'espoir de consolider ses réserves de devises étrangères alors que la monnaie locale atteint un plancher record.

L'ambassade du Sri Lanka à Pékin a fait valoir que l'accord de prêt avec la Banque de développement de Chine, signé lundi, permettrait "d'injecter des devises étrangères indispensables" dans l'économie de l'île frappée par la pandémie de Covid-19.

Il s'agit du deuxième prêt accordé par Pékin à la nation appauvrie d'Asie du Sud en moins de trois semaines. Le mois dernier, la Banque populaire de Chine avait accordé un swap de devises de 1,5 milliard de dollars pour financer les importations en provenance de Chine, un fournisseur clé de produits manufacturés pour l'île qui peine à régler ses importations.

La roupie sri lankaise a touché un niveau historiquement bas de 202,73 pour un dollar américain, alors que les réserves de devises étrangères du pays ont été réduites à 4,05 milliards de dollars à la fin du mois de mars, soit un plus bas depuis 12 ans.

L'importation des produits non essentiels et des denrées alimentaires a été interdite en mars 2020. Le pays peine à se remettre des attentats sanglants de Pâques 2019 qui a coûté la vie à 279 personnes et dévasté le secteur du tourisme, primordial pour l'économie nationale.

L'an dernier, l'économie du Sri Lanka s'est contractée de 3,9%.

Sous l'ancien président Mahinda Rajapaksa, entre 2005 et 2015, Colombo a emprunté des milliards à la Chine, accumulant des dettes colossales afin de développer des projets d'infrastructure.

Rajapaksa est revenu au pouvoir en tant que Premier ministre en 2019, après que son frère Gotabaya Rajapaksa a été élu président.

Le Sri Lanka a été contraint de céder son port en eaux profondes de Hambantota à une entreprise chinoise en 2017 jouissant désormais d'un bail emphytéotique, après que Colombo s'est retrouvé dans l'incapacité d'assurer le service de sa dette de 1,4 milliard de dollars contractée auprès de Pékin pour sa construction.

L'influence de la Chine dans cette nation d'Asie du Sud s'est accrue ces dernières années, par le biais de prêts et de projets menés dans le cadre de l'initiative des "nouvelles routes de la soie", suscitant l'inquiétude des puissances régionales et des nations occidentales.

aj/lth/esp