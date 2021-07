Le Sri Lanka limite encore plus la sortie de devises étrangères

La banque centrale du Sri Lanka a annoncé dimanche le renforcement des mesures destinées à limiter les sorties de devises étrangères afin de lutter contre la pénurie de liquidités causée par la pandémie de Covid-19.

La Banque centrale du Sri Lanka a ainsi décidé de suspendre pendant six mois les investissements à l'étranger des entreprises locales et de limiter les fonds que les entreprises et les citoyens peuvent sortir de l'île.

Depuis la fin 2019, les réserves de changes ont presque diminué de moitié pour atteindre 4 milliards de dollars, alors que la roupie est tombée à son plus bas niveau l'année dernière.

Pour lutter contre la sortie des devises, le Sri Lanka a déjà pris des dispositions depuis 2020, comme d'interdire les importations de produits de luxe et de voitures.

Fin juin dernier, les banques commerciales avaient imposé des quotas aux importateurs de produits de base tandis que la Banque centrale renforçait les contrôles sur la vente de dollars.

Le gouvernement envisage d'étendre les interdictions d'importer aux téléphones portables, aux ordinateurs et aux biens de consommation électroniques, rapportaient récemment les médias locaux.

Dans un communiqué publié dimanche, la banque centrale a déclaré que les restrictions imposées visaient à "aider à maintenir la stabilité du système financier".

Le Produit intérieur brut du Sri Lanka s'est contracté de 3,6% l'année dernière, principalement en raison de la crise sanitaire, le pays traversant la pire récession que l'île ait connue depuis son indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne en 1948.

Les agences de notation internationales ont émis des doutes quant à la capacité de l'île à régler ses échéances de son énorme dette extérieure.

Le gouverneur de la banque centrale W.D. Lakshman a toutefois assuré que le pays honorerait ses échéances, qui s'élèvent à 3,6 milliards de dollars au cours des six prochains mois.

Colombo a emprunté à plusieurs pays asiatiques, dont le Bangladesh, la Chine et la Corée du Sud, et compte sur le versement de 800 millions de dollars du Fonds monétaire international en août prochain.

La dette du pays a gonflé au cours des deux dernières décennies après le financement de plusieurs projets d'infrastructure que certains considèrent comme des éléphants blancs.